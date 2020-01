Meghan Markle vuole ancora la cittadinanza britannica? - (Di martedì 21 gennaio 2020) Francesca Rossi Quando viveva ancora a Frogmore Cottage Meghan Markle avrebbe chiesto la cittadinanza britannica, ma dopo il caso Sussex i suoi piani potrebbero essere cambiati Il caso Sussex sembra ormai concluso. Il principe Harry e Meghan Markle vivranno tra il Canada e la loro dimora inglese di Frogmore Cottage, nella tenuta di Windsor. Proprio come volevano. I loro desideri di indipendenza non hanno solo sconvolto gli equilibri familiari dei Windsor, ma anche creato delle questioni diplomatiche e legislative complicate da risolvere. Sul tavolo delle trattative rimane ancora irrisolta la questione delle spese per la sicurezza di Harry e di Meghan Markle, una somma ingente che il Canada non vuole pagare. In realtà ci sarebbe anche un altro nodo da sciogliere, relativi alla cittadinanza della duchessa di Sussex. Come riporta il magazine Harper’s Bazaar, un portavoce della ... ilgiornale

micaleafacchini : RT @tempoweb: La vendetta di Carlo Via la paghetta reale a #MeghanMarkle e al #PrincipeHarry @lefrasidiosho per #iltempodioshø https://t.co… - gemmagaetani : Ci sono più foto di Meghan Markle da una settimana in Canada che in tutti gli anni a Windsor. Meno male che il moti… - novasocialnews : Meghan a spasso con Archie e i cani, ecco i primi scatti dal Canada (FOTO) #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -