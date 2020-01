M5S prova a stoppare rimozione sampietrini: gruppo in aula la ferma (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma – Con un voto tattico di astensione, il M5S in Assemblea capitolina ha ‘disinnescato’ il tentativo di parte della maggioranza di bloccare la sostituzione dei sampietrini con asfalto nelle strade piu’ trafficate del centro di Roma. La mozione in oggetto, presentata dai pentastellati Gemma Guerrini, Roberto Allegretti e Simona Donati, e’ stata infatti respinta dall’aula con 19 astenuti, 5 contrari e solo 7 favorevoli: il provvedimento chiedeva l’impegno della sindaca Virginia Raggi e della Giunta a trovare soluzioni alternative nell’ambito del ‘Programma Strade nuove’ per evitare lo sradicamento dei tradizionali lastricati a sampietrini, definiti dai proponenti “come le pietre d’inciampo, che diventano inutili se si tolgono i lastricati”. La mozione, ha spiegato Guerrini, “illustra in maniera ... romadailynews

