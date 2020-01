La storia del telescopio spaziale James Webb, in un video della Nasa (Di martedì 21 gennaio 2020) Seguiamo da tempo il suo sviluppo, ma la Nasa ha atteso che terminasse la fase di assemblaggio per comporre un video davvero completo sulla missione. Il protagonista è il telescopio James Webb, successore del mitico Hubble nonché il più grande osservatorio mai sviluppato finora. Destinato allo spazio profondo, è dotato di un enorme e complesso apparato di specchi che andrà in cerca della luce delle galassie più lontane per provare a ricostruire la storia più remota del cosmo, quella dei primi attimi dopo il Big Bang. Ecco in soli tre minuti le riprese più belle di tutta la sua preparazione e una panoramica della sua to-do list una volta nello spazio. Il video ti è piaciuto? Beh, allora guarda anche 10 curiosità su questo sofisticatissimo telescopio. (Credit video e immagine: Nasa) La storia del telescopio spaziale James Webb, in un video della Nasa Wired. wired

