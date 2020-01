La Prova del Cuoco, Claudio Lippi: «A differenza dell’amico Amadeus, io le donne le faccio andare avanti, non dietro» – Video (Di martedì 21 gennaio 2020) Claudio Lippi Claudio Lippi ‘punge’ Amadeus. Durante la puntata di oggi de La Prova del Cuoco, il conduttore milanese ha rivolto sarcasticamente una frecciatina al presentatore del prossimo Festival di Sanremo. Mentre sua figlia Federica, presente in studio, e Elisa Isoardi cucinano accennando un discorso sulla capacità delle donne di ‘andare avanti’, Lippi interviene: “Perché a differenza dell’amico Amadeus, io le donne le faccio andare avanti, non dietro“. Il pubblico applaude ma Lippi mette subito le mani avanti: “Non è polemica!”. La Isoardi è sorpresa, sbarra gli occhi, probabilmente non aspettandosi un commento del genere: “Vado avanti, io sto zitta!” conclude senza, dunque, entrare nel merito di ciò che era stato detto un attimo prima. Il riferimento di Lippi è chiaramente alla fresca polemica che vede Amadeus ... davidemaggio

andreacreativo : #DRIndustria40, il power workshop organizzato da @GruppoCdm, @HPE_IT e @veeam_it per il #30gennaio a Bologna, una g… - DavidSassoli : La partecipazione del presidente al-Sarraj e del generale Haftar alla conferenza di Berlino sulla Libia è un succes… - LuigiBrugnaro : Prova delle paratoie del #Mose a San Nicolò:riuscita!Continueremo l’operazione trasparenza e a fare pressione perch… -