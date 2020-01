Insigne spinge il Napoli in semifinale di Coppa Italia, Immobile sbaglia un rigore: partita folle (Di martedì 21 gennaio 2020) Un gol di Insigne dopo scarso un minuto di gioco permette al Napoli di battere la Lazio (1-0) e raggiungere la semifinale di Coppa Italia. Al San Paolo decide il capitano degli azzurri in una gara che nel primo tempo offre di tutto: gol, rigore sbagliato da Immobile e due ‘rossi’. Con la Lazio furibonda con l’arbitro Massa per l’espulsione di Leiva. La ripresa non è da meno. Palo di Milik e, al minuto 84, prima traversa di Immobile, poi di Mario Rui. Finita? No, all’88’ palo del laziale Lazzari. Una partita pazza. Il Napoli se la prende. Di tutto, di più Le tensioni (soprattutto azzurre) della vigilia sono bazzecole rispetto alla bufera che si scatena nei primi 20 minuti del San Paolo, teatro del ‘di tutto, di più’. Anche del primo gol su azione ‘interno’ di Insigne dopo poco più di un minuto, e quasi un anno di ... open.online

