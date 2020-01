Il Paradiso delle Signore: Federico non torna a camminare e lascia Roberta (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Federico resta sulla sedia a rotelle, come va l’operazione Brutte notizie per i telespettatori de Il Paradiso delle Signore: Federico Cattaneo resta sulla sedia a rotelle. La rischiosa operazione alla quale si è sottoposto il giovane non ha dato risultati positivi, come temeva Silvia. L’intervento chirurgico ha avuto esiti disastrosi … L'articolo Il Paradiso delle Signore: Federico non torna a camminare e lascia Roberta proviene da Gossip e Tv. gossipetv

lovehopelaugh_s : 'Irene non fidarti mai Dei testi delle mie canzoni Soprattutto di quelle da parafrasare Che sono le peggiori E fida… - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Le preoccupazioni di Silvia - AgenziaOpinione : rai 1 – “ Il paradiso delle signore – daily “ * St 4 – Ep 66 PUNTATA DEL 20 gennaio 2020, « Federico comunica ai su… -