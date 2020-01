Il droide BD-1 di Star Wars Jedi: Fallen Order è stato interpretato da un attore che ha realizzato la voce con un flauto nasale (Di martedì 21 gennaio 2020) L'ultimo gioco di Star Wars, Star Wars Jedi: Fallen Order, è stato anche il primo focalizzato sul single player da molti anni a questa parte e, nonostante alcuni problemi tecnici, è stato accolto abbastanza bene. Il titolo sta appassionando i fan, grazie alla sua storia e ai suoi personaggi. E tra i vari personaggi, c'è l'adorabile BD-1 che, ci crediate o no, è stato realizzato da un vero attore.Tom Keegan, il Performance Director che ha supervisionato Star Wars Jedi: Fallen Order, ha parlato con VG247 dell'attore Gideon Emery e di come ha interpretato il piccolo droide in un modo unico. Fondamentalmente ha creato una versione mock up di cartone di BD-1 e ha usato un flauto nasale per la voce.Leggi altro... eurogamer

