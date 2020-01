Finalmente il veleno di Gattuso. Il Napoli torna squadra e batte la Lazio 1-0 (Di martedì 21 gennaio 2020) Si è visto il veleno. In realtà si sono viste un bel po’ di cose. Innanzitutto la vittoria: 1-0 sulla Lazio, con gol di Insigne – e che gol – dopo 90 secondi e semifinali di Coppa Italia. Si è visto il Napoli combattente. Si è rivisto il capitano che non solo ha deciso la partita ma ha giocato un match di intensità e sofferenza. E, udite udite, è uscito tra gli applausi al momento della sostituzione. Una squadra trasformata rispetto alla inesistente prestazione contro la Fiorentina. Si sono rivisti e risentiti gli ultras che hanno eliminato quell’insopportabile silenzio dal San Paolo. È successo di tutto: un rigore sbagliato da Immobile in modo clamoroso, due espulsioni, quattro legni (due per parte). È il Napoli di Coppa. Quando gioca in Champions o in Coppa Italia, la squadra si trasforma. torna in sé. Il Napoli di Gattuso prende ossigeno e fiducia. batte la ... ilnapolista

AttilioScalesse : Tornano gli Ultras nelle curve. Finalmente si canta. Sono contento? Sì, sono quelli che ci danno un’anima, ma ho un… - aleimpagliazzo : @TolliVincenzo E quindi, dopo mesi di sciocchezze sul 433, i fuori ruolo, l'allenatore, gli allenamenti, il regista… - BordignonAngelo : RT @longagnani: @StefaniaSiben @PabloTrincia Si vergogni @StefaniaSiben? Si informi prima di sputare sentenze ? L'inchiesta #Veleno di @P… -