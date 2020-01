Festival di Sanremo, Pedro Valti all’assalto: “Amadeus! Cosa mi combini?” (Di martedì 21 gennaio 2020) Si continua a parlare di Festival di Sanremo e le polemiche sono proprio dietro l’angolo dell’Ariston. Si possono spendere parole un po’ per tutti: per Amadeus, nel mirino per le parole accusate di sessismo rilasciate in conferenza stampa una settimana fa a Sanremo, per Junior Cally, il big in gara a rischio per l’eticità dei contenuti di alcune sue canzoni, per Monica Bellucci che all’ultimo sempre aver dato picche. Festival di Sanremo: la “minaccia” di Pedro Valti E in tutto questo discorrere sulla 70esima edizione del Festival di Sanremo, vista la presenza come direttore artistico sul palco di Amadeus, non poteva mancare l’improvvisa apparizione di un personaggio che potrebbe mettere in difficoltà il conduttore: Pedro Valti. Un volto passato alla storia, negli annali de L’Eredità. Come possibile dimenticarsi di Pedro Valti, il concorrente che si trovò faccia a faccia con ... thesocialpost

matteosalvinimi : Oggi leggo che la Rai e il più importante festival della canzone italiana, usando denaro pubblico, sdoganano femmin… - SanremoRai : Arriva il Festival di Sanremo! Sono in pochi a possedere la tv. Le persone si riuniscono nei circoli, nei bar, per… - 1giornodapecora : #ugdp @lauraboldrini su #Sanremo: non mi piace l’idea delle donne che in questo Festival si limitano ad accompagnar… -