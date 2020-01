Coppa Italia, Insigne porta il Napoli in semifinale: 1-0 con la Lazio (Di martedì 21 gennaio 2020) Al San Paolo decide un gol di "Lorenzo il Magnifico". Immobile sbaglia un rigore, espulsi Hysaj e Lucas Leiva. foxsports

CarloCalenda : La politica in Italia è arte mistica. Per praticarla non devi innanzitutto essere un “tecnico”, cioè saper fare qua… - GOAL_ID : 25 musim, 1 klub, 25 trofi, 1 Paolo Maldini ?? ?????????????? Serie A ?? Coppa Italia ?????????? Supercoppa Italiana ?????????? Europ… - sscnapoli : ?? #NapoliLazio, sarà diretta dall'arbitro #Massa di Imperia ?? -