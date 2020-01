Caso Gregoretti, digiuno di massa per Salvini. Ma sul sito ci sono anche profili falsi e prese in giro (Di martedì 21 gennaio 2020) Caso Gregoretti, Matteo Salvini inizia un digiuno di solidarietà e protesta: “E’ dura ma farà bene anche a me”. BOLOGNA – Caso Gregoretti, Matteo Salvini inizia un digiuno di solidarietà e protesta. Una giornata senza toccare cibo per il leader della Lega che, durante il suo tour elettorale in Emilia Romagna, ha confermato di essere pronto ad affrontare il processo: “sono testone, faccio di testa mia. I miei legali mi consigliavo di evitare il Tribunale ma sono stufo di passare le mie giornate in questo modo. Se mi condannano, mi condannano, altrimenti partita chiusa. Io conto di essere assolto“. “Aprirò un indirizzo email – ha aggiunto l’ex ministro dell’Interno – per consentire a tutti gli avvocati di partecipare perché si tratta di un processo per motivi ideali e non economici. Magari cinquecento o mille legali ... newsmondo

Le differenze tra il Caso Gregoretti e il caso Diciotti : (Foto: Stefano Cavicchi/LaPresse) Non è la prima volta che Matteo Salvini rischia un processo per le sue posizioni sull’immigrazione: anzi, si tratta della seconda, a voler essere precisi. Parliamo di due vicende – quelle delle navi Gregoretti e Diciotti – simili fra loro che coinvolgono l’ex ministro degli Interni Matteo Salvini. Due vicende per le quali il leader del Carroccio sostiene di aver applicato la stessa logica, che sono finite ...

Caso Gregoretti - perché è diverso da quello Diciotti : A Salvini contestato il sequestro di persona per il blocco delle due navi, ma il quadro normativo è diverso . Nella vicenda giudiziaria hanno un peso le differenze tecniche delle due imbarcazioni e i tempi rispetto all'entrata in vigore del decreto sicurezza-bis

