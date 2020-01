Albero pericolante in via Tiburtina: chiusa rampa GRA (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma – La rampa di uscita del Grande Raccordo anulare di Roma, che immette su via Tiburtina in direzione Tivoli, e’ stata chiusa al traffico alle 13.45, a causa di un Albero pericolante. Sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco. L'articolo Albero pericolante in via Tiburtina: chiusa rampa GRA proviene da RomaDailyNews. romadailynews

