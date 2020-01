Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 19:15 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Viabilità DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma FIRENZE, A CAUSA DI GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI SETTEBAGNI LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE FIRENZE; RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; CIRCOLazioNE PARZIALMENTE INTERROTTA INVECE SULLA FERROVIA REGIONALE Roma LIDO, QUI PER GUASTO A TRENO NELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA ACILIA E COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI; E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E VIA DEL MARE; IN ESTERNA INCOLONNAMENTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO, A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA ... romadailynews

