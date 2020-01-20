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Traffico Roma del 20-01-2020 ore 08 | 30

Traffico Roma del 20-01-2020 ore 08 | 30 BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRUDENZA PER I DISAGI AL Traffico ...

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Traffico Roma del 20-01-2020 ore 08:30 (Di lunedì 20 gennaio 2020) BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRUDENZA PER I DISAGI AL Traffico IN CARREGGIATA INTERNA, TRA CASILINA E APPIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, MENTRE IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO CONCENTRATI TRA VIA TRIONFALE E VIA OSTIENSE. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, DA VIA DI TOR CERVARA A VIA DI PORTONACCIO, IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. FILE SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO, PROVENENDO DALL’AEROPORTO, DAL RACCORDO ANULARE A VIA MAGLIANA. SULLA TANGENZIALE EST E SU VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI DA VIA NOMENTANA A VIALE TOR DI QUINTO, VERSO LO STADIO, MENTRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, ANCORA SULLA TANGENZIALE EST,  Traffico TRA IL BIVIO A24 E VIALE CASTRENSE. Traffico PER ENTRARE IN CITTÀ SU AURELIA, CASSIA, FLAMINIA E SALARIA CONTINUANO SU VIA DEL FORO ITALICO LE CHIUSURE NOTTURNE PER IL RINNOVO DELL’ASFALTO. QUESTA SERA DALLE 22, E FINO ... romadailynews

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