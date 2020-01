Sanremo, Luciana Littizzetto scrive ad Amadeus (Di lunedì 20 gennaio 2020) Luciana Littizzetto scrive ad Amadeus e lo mette in guardia su Sanremo dopo le polemiche dei giorni scorsi e a poche settimane dall’inizio del Festival. La comica è comparsa a Che tempo che fa dopo l’incidente avvenuto prima di Natale e ha commentato la kermesse che si svolgerà dal 4 all’8 febbraio. “Tra le undici donne, ci potevo stare anche io – ha detto la comica, parlando delle donne scelte per affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston -. È successo un gran casino sulla fidanzata di Valentino Rossi – ha aggiunto riferendosi a Francesca Sofia Novello -, perché Amadeus ha detto che è molto bella e che sa stare un passo indietro rispetto a un grande uomo. Ma io avrei potuto fare meglio! Avrei potuto fare un passo indietro e mi sarei stesa dietro! Mi levavo subito di torno”. La Littizzetto ha condotto ben due edizioni di Sanremo in coppia ... dilei

zazoomblog : Sanremo 2020 Luciana Littizzetto commenta il “caso Amadeus”: ecco cosa ha detto - #Sanremo #Luciana #Littizzetto - zazoomblog : Sanremo 2020 Luciana Littizzetto ad Amadeus: “Devi stare attento” - #Sanremo #Luciana #Littizzetto - King424392 : RT @tvblogit: Sanremo 2020, Littizzetto ad Amadeus: 'Attento a pestare merd*ni e non ti fidare di nessuno...' -