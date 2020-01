Registro opposizioni telemarketing: arriva l’estensione ai numeri mobili (Di lunedì 20 gennaio 2020) Registro opposizioni telemarketing: arriva l’estensione ai numeri mobili telemarketing selvaggio addio (almeno speriamo): entro la fine dell’anno il Registro delle opposizioni al telemarketing dovrebbe essere esteso anche ai numeri mobili, visto che per i fissi già funziona. Stando alle prime previsioni, a partire dal 1° dicembre 2020 potremo inserire il nostro numero di cellulare nel Registro e bloccare il flusso di chiamate in entrata da call center e operatori fastidiosi che chiamano a tutte le ore del giorno, anche insistentemente, proponendoci di ascoltare questa e quell’offerta. Registro opposizioni telemarketing: ampliamento ai numeri di cellulari Infatti, in Consiglio dei Ministri è stato dato l’ok al nuovo regolamento contro le chiamate indesiderate anche sui numeri di cellulare (che risale comunque al 2017). Per l’ok definitivo, però, si deve ancora ... termometropolitico

mirellaliuzzi : Approvato in Cdm il regolamento che riforma il “Registro pubblico delle opposizioni”. Il nuovo registro includerà… - HelpConsumatori : #Telemarketing, il registro delle opposizioni varrà anche per i numeri cellulari - Eleonora_Buffon : RT @PMI_it: Registro Opposizioni: nuovo freno a telemarketing ed email promozionali: Nuovo schema di regolamento per il Registro Pubblico d… -