Ragazzo fa una scoperta incredibile: trova un uovo nella tasca dei jeans e… (Di lunedì 20 gennaio 2020) G. sta fumando una sigaretta con gli amici. Sono andati al cinema e poi a bere una birra. La serata è piacevole, il cielo è pieno di stelle, G. non potrebbe stare meglio. Ultimo tiro, il fumo si dissolve davanti al suo naso e saluta gli amici, è tempo di tornare a casa, l’indomani avrà un esame all’università. L’ultimo. Fruga nelle tasche e… Cammina tranquillo verso casa, fischia un motivetto, non sa neanche di quale canzone si tratti. A un certo punto, mentre calcia lontano una lattina di Coca Cola, G. infila l’accendino nella tasca dei jeans e fa una scoperta inquietante… Qualcosa di strano e viscido gli si muove tra le dita: è un uovo, senza dubbio, ma c’è qualcosa in più. Con le mani tremanti caccia fuori dai jeans l’uovo e scopre una crepa: è un uovo di serpente! Come ci sarà finito lì? L'articolo Ragazzo fa ... velvetgossip

IlContiAndrea : Ho recuperato la bella intervista di #MicheleBravi ieri a #Verissimo. Mi sono commosso sia per i contenuti del racc… - lauraboldrini : Mettere alla gogna sui social un ragazzo dislessico è ignobile Una cosa che solo uno spaccone da quattro soldi co… - carlaruocco1 : #Salvini che ridicolizza un un ragazzo dislessico con un post Facebook è una cosa a dir poco vergognosa! È inaccett… -