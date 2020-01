Piccoli amici e primi calci, successo per il raduno di San Giorgio del Sannio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPrimo appuntamento del 2020 rivolto ai giovanissimi, per la giornata dedicata alle categorie “Piccoli amici” e “primi calci”. L’evento, che rientra nel programma di sviluppo territoriale promosso dal settore giovanile e scolastico FIGC, si è svolto in contemporanea su tre campi della Regione Campania: il CFT di Casalnuovo, il CFT di Casola di Napoli e il centro sportivo “Francesca” di San Giorgio del Sannio (Bn), dove era presente anche il delegato provinciale FIGC di Benevento, Vincenzo Iacoviello. I genitori presenti hanno avuto anche l’opportunità di confrontarsi con i tecnici federali sulle metodologie di gioco e di allenamento. Oltre 100 i bambini partecipanti, assistiti da 30 tecnici federali, una risposta importante da parte delle società sannite. Tanti i momenti di confronto, crescita e tanto ... anteprima24

