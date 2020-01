Paola Barale contro Alfonso Signorini | “Cattiva comunicazione”

Paola Barale al vetriolo contro Alfonso Signorini : “Mancanza di rispetto…” : In uno dei suoi ultimi messaggi sul web, Paola Barale ha espresso alcuni giudizi al vetriolo contro Alfonso Signorini, esprimendo un suo parere su un accaduto in particolare. Durante la quarta puntata della diretta del realty di Canale 5, ha condannato aspramente l’atteggiamento assunto da alcuni inquilini della casa, considerandolo sessista. Se Paola Barale non ha contestato le parole di Alfonso Signorini, ha però voluto lanciare ...

Paola Barale, nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, è intervenuta, a modo suo, sulla cacciata di Salvo Veneziano dalla casa del 'Grande Fratello Vip' per le uscite infelici contro Paola Di Benedetto e soprattutto Elisa De Panicis, neo eliminata dal gioco.

Paola Barale : «Il rumor sul mio presunto flirt con Maria De Filippi? So com’è nato» : Paola Barale, ospite a La Confessione, ha ripercorso gli anni d’oro della sua carriera, il periodo in cui lavorava a Buona Domenica, gomito a gomito con Maurizio Costanzo. Proprio all’epoca si fece forte il rumor di un presunto flirt di lei con Maria De Filippi. Un triangolo amoroso che a lungo l’ha ‘perseguitata’. Sollecitata da Peter Gomez la showgirl è tornata sull’argomento, svelando anche le ragioni che ...

Paola Barale - le confessioni di una donna che è sempre stata libera : Paola BaralePaola BaralePaola BaralePaola BaralePaola BaraleShowgirl, attrice, viaggiatrice consapevole. Paola Barale, 52 anni, si è reinventata più e più volte. L’estero, l’Italia, la tv, la libertà di esserci o di sparire. Oggi si racconta via Instagram, una storia dopo l’altra, cronache dall’ultimo viaggio, in India. Alle spalle due amori importanti. La lunga storia con l’attore israeliano Raz Degan; il ...

Ballando con le stelle 2020 : Paola Barale e Barbara Bouchet nel cast? : Paola Barale nel cast di Ballando con le stelle di Milly Carlucci? L’indiscrezione Milly Carlucci, in questi giorni, è impegnatissima con il suo nuovo show Il cantante mascherato. Infatti a partire da domani sera, e per altri tre Venerdì, andrà in onda questo nuovo show sulla prima rete nazionale. Un programma che dovrà vedersela con la temibilissima nuova edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Quale trasmissione avrà la ...

Paola Barale ecco perché ho divorziato con Gianni Sperti : Paola Barale e Gianni Sperti il divorzio è arrivato dopo tre anni di matrimonio, e la showgirl svela il motivo: «Lui voleva dei figli, ma io…». In un’intervista a “La Confessione” è stata la stessa Paola Barale a svelare i motivi del divorzio. Prima amici poi amanti e infine marito e moglie. Paola Barale e Gianni Sperti si sono sposati nel 1999, tre anni dopo il divorzio i cui motivi, secondo quanto dichiarato dalla showgirl, sono ...

Paola Barale - tutta la verità : da Gianni Sperti a Maria De Filippi : Paola Barale ha raccontato un po’ di sé durante la trasmissione La Confessione di Peter Gomez. Dalla fine del matrimonio con Gianni Sperti, ai dubbi sulle droghe, fino a Maria De Filippi. Gianni Sperti e il blitz dei carabinieri Sulla fine del suo matrimonio con Gianni Sperti si è molto vociferato: “Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità, come il lavoro. Lui lavorava, ma non sempre“, ha spiegato. Nell’estate del 2001 ci fu un ...