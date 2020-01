Non è l'Arena, Salvini interrompe l'intervista per sfornare una pizza (Video) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Matteo Salvini sforna la pizza a favor di telecamera durante l’intervista a Non è l’Arena. Ospite di Massimo Giletti nell’ultima domenica prima del voto in Emilia Romagna e Calabria, il leader della Lega alterna il confronto col conduttore a continue distrazioni, soprattutto quando l’argomento vira sull’eterno scontro con Gad Lerner.“Sono a casa di una famiglia che sta facendo la pizza, stiamo occupando il salotto di una famiglia italiana”, annuncia in apertura l’ex ministro, collegato da Galeata.Non è l'Arena, Salvini interrompe l'intervista per sfornare una pizza (Video) pubblicato su TVBlog.it 20 gennaio 2020 03:29. blogo

LegaSalvini : TV > La7 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > DOMENICA 19 GENNAIO | ore 20:35 | 'Non è l'Arena' | Hasht… - N_DeGirolamo : Buona Domenica amici! Stasera dalle 21:00 sarò ospite di Non è l'Arena in diretta su La7. Seguitemi! - N_DeGirolamo : Un ex brigatista che ha partecipato al sequestro di Aldo Moro, uccidendo dei servitori dello Stato, prende il reddi… -