Napoli, due ragazzi rapinati in via Arenaccia: pistola in faccia per rubare i cellulari (Di lunedì 20 gennaio 2020) Due ragazzini di 15 e 14 anni sono stati rapinati da un criminale armato di pistola che ha portato via i loro cellulari. È accaduto intorno alle 22.30 del 19 gennaio in via Arenaccia, nel centro di Napoli. Indagini in corso della Polizia di Stato, che sta verificando le registrazioni di alcune telecamere di videosorveglianza della zona. fanpage

