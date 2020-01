LIVE Fognini-Opelka, Australian Open 2020 in DIRETTA: 3-6 6-6, si va al tie-break (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-5 Grande giocata con il dritto di Opelka che lascia fermo Fognini. L’americano vicinissimo al successo del secondo parziale. 1-4 Out il dritto di Fognini, che distrugge la racchetta e si prende anche il warning. Momento davvero complicato per il ligure. Opelka ora avrà a disposizione due servizi. 1-3 Fuori di un nulla il passante di dritto di Opelka. 0-3 Non controlla la risposta di dritto Fognini e l’americano gestisce bene i turni in battuta. Ora sarà la volta del ligure. 0-2 Ace esterno di Opelka. 0-1 Stecca con il dritto Fognini e mini break di vantaggio per Opelka che avrà due servizi a disposizione. Turno al servizio perfetto di Opelka e dunque si andrà al tie-break in questo 2° set. Fognini sarà il primo a servire. Bravo Fognini, con una buona percentuale di prime di servizio, ad assicurarsi il tie-break in questo 2° ... oasport

