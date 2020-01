“Le Sardine non sono il Movimento 5 Stelle, noi non parliamo con i Vaffa..” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il Leader delle Sardine, Matteo Santori, parla a Bologna del futuro. “La nostra idea è che quella di un partito non sia la direzione giusta”. E manda frecciate al M5S. Le Sardine tornano a Bologna, la stessa città in cui ‘nacque’ come forza antagonsita ai poteri forti il Movimento 5 Stelle. “Abbiamo testimoniato che non … L'articolo “Le Sardine non sono il Movimento 5 Stelle, noi non parliamo con i Vaffa..” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

VittorioSgarbi : #sardine Le «Sardine»? Non esistono. E' un gran via vai di riciclati di sinistra che girano come degli indiani atto… - TeresaBellanova : Stanno valutando se dare la scorta a Sergio, che era intervenuto sul palco delle Sardine, per proteggerlo dalle min… - borghi_claudio : La trasformazione di 'Repubblica' in Lercio si sta completando ?? Ieri NON UNA RIGA per la Lega a Maranello, oggi NO… -