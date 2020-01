La giunta ha deciso: «Salvini deve essere processato», la sua reazione (Di lunedì 20 gennaio 2020) La maggioranza diserta il voto e la Lega vota a favore. La giunta per le immunità concede l’autorizzazione a procedere per l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per il caso dei migranti tenuti a bordo della nave Gregoretti. Contro la proposta hanno votato i 5 senatori della Lega, a favore i 4 di FI e Alberto Balboni di FdI. In caso di pareggio, il regolamento del Senato fa prevalere i «no». Finisce così il primo round di una partita politica che ha tenuto impegnate le forze politiche in questi giorni con la richiesta da parte della maggioranza di rinviare il voto ignorata dal presidente, Maurizio Gasparri. (Continua…) La seduta si è aperta con 12 senatori in meno: 10 della maggioranza, 2 del gruppo misto. Presenti i 10 dell’opposizione, due più del numero legale richiesto. Gasparri ha dichiarato, quindi, valida la seduta. «Salvini e ... howtodofor

