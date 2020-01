Hannah Roberts: "Marysthell Polanco mi disse che Ruby aveva preso 6 milioni di euro da Berlusconi" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Marysthell Polanco “mi disse che Ruby aveva preso 6 milioni di euro da Berlusconi, che le aveva comprato anche una casa in Messico”. Lo ha raccontato in aula la giornalista inglese Hannah Roberts, che nel 2013 ebbe due incontri con l’ex showgirl dominicana e poi pubblicò un articolo sul ‘MailOnline’, e che oggi è stata sentita come teste nel processo ‘Ruby ter’. La teste, sempre riferendo i racconti di Polanco, ha detto che Nicole Minetti avrebbe ricevuto da Berlusconi “un milione di dollari”.La giornalista, rispondendo alle domande dell’aggiunto Tiziana Siciliano e del pm Luca Gaglio, ha riferito in aula ciò che le avrebbe detto Polanco in quei due colloqui nel gennaio del 2013, uno dei quali è stato anche registrato dalla cronista (l’audio è depositato agli atti del processo a ... huffingtonpost

