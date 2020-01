Giunta Senato: maggioranza orientata a non partecipare. Le accuse di Zingaretti (Di lunedì 20 gennaio 2020) Salvini sta usando un tema della giustizia per motivi politici e personali.. Quella della Gregoretti è una vicenda solo giudiziaria, ma lui pretende l'impunità, dice il segretario Pd Nicola Zingaretti firenzepost

agorarai : In Senato oggi la giunta per le immunità decide su Salvini e il caso #Gregoretti. Il leader della Lega chiede di fa… - MonicaCirinna : Leggo con sgomento e indignazione le dichiarazioni di #Casellati dopo il suo grave voto in #Giunta Regolamento… - 8zanz8 : RT @lageloni: Volevo poi anche dirvi che il voto di oggi della Giunta del senato su Salvini non conta assolutamente niente, quello che cont… -