Campagna DAZN su Wishraiser: in palio Juve-Fiorentina (Di lunedì 20 gennaio 2020) Su http://www.Wishraiser.com/DAZN è iniziata la nuova Campagna di beneficenza lanciata da DAZN a favore di Special Olympics Italia, la Onlus che propone e organizza eventi sportivi per persone con e senza disabilità intellettiva. La Campagna mette in palio per i donatori la possibilità di volare a Torino per assistere alla partita Juventus-Fiorentina dallo Skybox DAZN … L'articolo Campagna DAZN su Wishraiser: in palio Juve-Fiorentina calcioefinanza

giangio87 : RT @CalcioFinanza: #DAZN lancia una campagna su #Wishraiser: in palio Juve-Fiorentina e la possibilità di incontrare #DilettaLeotta https:/… - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: #DAZN lancia una campagna su #Wishraiser: in palio Juve-Fiorentina e la possibilità di incontrare #DilettaLeotta https:/… - GarauPina : RT @CalcioFinanza: #DAZN lancia una campagna su #Wishraiser: in palio Juve-Fiorentina e la possibilità di incontrare #DilettaLeotta https:/… -