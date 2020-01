Benevento, ottimo debutto per Enterprise nel primo weekend di gare (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Due giorni di gare in giro per l’Italia per l’inizio della stagione 2020 dell’Enterprise Sport & Service e dell’Enterprise Young. debutto a Padova con in maglia Enterprise per Davide Rossi nel salto in lungo che ha aperto la propria stagione con un buon 7,08m; in pedana anche il neo allievo Domenico Della Corte a Formia col personale al coperto di 6,12m e lo junior Alessandro Cerullo con 6.10m ad Ancona, dopo il 12,41m nel triplo. Nei 60m 7”27 e personale sfiorato da Giovanni Musto ad Ancona, mentre a Formia ottimo 7”01 in apertura per Vincenzo Vigliotti e doppio personale per il debutto con la nuova maglia per Erik Tete con 7”41 e 7”37, precedento Simone Licenziato con 7”86, Mattia Minichino con 7”90 e Luigi Terracciano con 8”26. Sull’anello di Ancona giro di pista per il giovane Mario De Nicola ... anteprima24

