Barbara Alberti: "Sono stata innamorata di una donna" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Barbara Alberti ha rivelato di essere stata innamorata di alcune donne nel suo passato e ha dichiarato che sarebbe pronta a innamorarsi di nuovo di un'altra donna. In passato la scrittrice è stata sposata con Amedeo Pagani, dal quale ha avuto i suoi due figli. Barbara Alberti: la rivelazione Senza filtri e con il suo solito carisma, Barbara Alberti si è confessata a proposito della sua vita privata e sentimentale e ha rivelato che in passato avrebbe avuto delle liaison con delle donne: "Sono stata innamorata di alcune donne e sarei pronta ad innamorarmi di nuovo. Le donne sono interessanti a letto ma poco in amore. In verità, alle donne il maschio piace tanto: è per questo che spesso sono bisessuali", ha confessato la scrittrice che ha detto che, qualora le ricapitasse, sarebbe pronta a innamorarsi di nuovo in maniera travolgente di un'altra donna.

