Atalanta, preso Czyborra a titolo definitivo: arriva dall’Heracles (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Dea si assicura il terzino sinistro tedesco classe 1999: all'Heracles andranno circa 4 milioni di euro. foxsports

angelomangiante : Dopo addio a #Politano, Roma va su #Shaqiri del Liverpool in prestito. #Roma preso #Ibanez in prestito a un milion… - SarriOut2 : RT @FootballMarket3: Il #Parma, solo 15 giorni fa, ha preso 5 pere dall'#Atalanta... Ma di che parliamo???? - danielabacchet1 : @InterCM16 Non molto. L'Atalanta ci ha preso a pallonate e la partita di Lecce è stata indegna: si può pareggiare,… -