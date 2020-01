Ashley Graham è diventata mamma: primo figlio per la modella curvy (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dolcissimo annuncio di Ashley Graham su Instagram: la celebre modella curvy è appena diventata mamma del suo primogenito. La notizia irrompe sul web e fa felici migliaia di fan, che hanno seguito da vicino la gravidanza grazie alle tantissime foto pubblicate dalla 31enne durante i 9 mesi che la separavano dal più bel momento della sua esistenza. Fiocco azzurro per Ashley Graham Un annuncio di poche righe per rivelare al mondo l’immensa gioia di essere diventata mamma: è così che Ashley Graham ha aggiornato i fan sulla nascita del primo figlio. Fiocco azzurro per la 31enne, star indiscussa nella galassia delle modelle curvy, e per marito, Justin Ervin, coppia tra le più osservate del fashion system. Insieme a lui, direttore della fotografia, ha condiviso tantissimi scatti romantici su Instagram, a documentare il magico momento di coppia nell’attesa del primo abbraccio al loro ... thesocialpost

