Anticipazioni Beautiful Trama Puntate dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020: Zoe Sospetta di Reese! (Di lunedì 20 gennaio 2020) Anticipazioni Beautiful Trama Puntate da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio 2020: Steffy lancia una proposta a Hope! Zoe incontra Flo e fa una scoperta Anticipazioni Beautiful: Zoe conosce Florence Fulton ed è vicina alla verità sullo scambio di culle! Brooke e Ridge annunciano a Hope che potrà ritornare a lavorare per il rilancio della HFTF. Steffy, poi, le chiede di aiutarla nella gestione di Kelly e Phoebe. Con quest’ultima la Logan stabilisce una sintonia fortissima… Insidie, sospetti, momenti difficili, preoccupazioni, speranza… è questo il mix di ingredienti che andrà a caratterizzare i prossimi appuntamenti. Le Anticipazioni Beautiful, inerenti la Trama delle Puntate in onda da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio 2020 annunciano interessanti novità riguardo al prosieguo delle vicende in corso! Sappiamo che Reese abbandonerà Los Angeles, lasciando ... uominiedonnenews

