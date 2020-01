Thomas Markle: “Mi vergogno di mia figlia Meghan” - (Di domenica 19 gennaio 2020) Sandra Rondini Presto protagonista su Channel 5 di un documentario in cui racconterà tutta la sua verità, il padre della Duchessa del Sussex ha dichiarato di provare vergogna per il comportamento irrispettoso e avido mostrato da sua figlia Thomas Markle, il padre che Meghan non vede da più di due anni e che lei accusa di aver venduto delle sue lettere private ai tabloid inglesi, in una intervista esclusiva al Sun ha espresso tutto il suo disappunto per il comportamento della figlia. "Questa non è la ragazza che ho cresciuto", ha dichiarato l’ex direttore delle luci di Hollywood, ora in pensione, dispiaciuto nel vedere quanto "Meghan abbia deluso la Royal Family" portando il marito, il Principe Harry, ad abdicare dai suoi doveri di reale. Thomas Markle, che è il protagonista di un documentario dal titolo "Thomas Markle: My Story", che andrà presto su Channel 5, ha definito ... Leggi la notizia su ilgiornale

