Sente le voci e si lancia dal 6° piano, poi aggredisce gli infermieri (Di domenica 19 gennaio 2020) Per sfuggire alle voci che sentiva si è lanciato da una finestra dall’appartamento della nonna, al 6° piano di un palazzo all’Ardeatino, a Roma: il 37enne è rimasto incastrato sui fili del bucato dell’abitazione al piano inferiore, senza riportare grossi traumi. Trasferito in ospedale ha aggredito 3 infermieri e dopo essere scappato nella mensa ha minacciato i vigilantes con un coltello. L’uomo, con piccoli precedenti, è denunciato dai carabinieri. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio.L'articolo Sente le voci e si lancia dal 6° piano, poi aggredisce gli infermieri Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

