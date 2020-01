Prato, prof licenziato perché disabile: «Sarebbe accaduto se non fossi stato un precario?» (Di domenica 19 gennaio 2020) Prato, licenziato in tronco un docente perché disabile e precario. Il professore che non aveva un contratto a tempo indeterminato è l’ennesima vittima di regolamenti, di un sistema che sembra fare acqua da tutte le parti. E sembra impossibile che nella scuola italiana, nel 2020 appena entrato, succedano ancora queste cose. Marco Di Domenico, 33 anni, è laureato in Architettura. Il giovane toscano, grazie alla buona posizione in graduatoria, aveva ottenuto un contratto di un anno alla scuola media «Ivana Marcocci» dell’Istituto omnicomprensivo «Primo Levi» di Prato. Una supplenza, come insegnante di sostegno, in una classe con due ragazzini disabili, cominciata lo scorso settembre che Sarebbe dovuta andare avanti fino al 30 giugno. Pochi giorni fa però gli hanno recapitato una lettera di licenziamento per mancata idoneità. Prato, prof licenziato perché disabile: «Se non fossi ... Leggi la notizia su urbanpost

purpleleni : Prato, prof licenziato dopo il concorso: «Fatica a salire le scale». Lui: «Cacciato perché precario» - luisloran : Prato, prof licenziato dopo il concorso: «Fatica a salire le scale». Lui: «Cacciato perché precario» - medicojunghiano : Prato, prof licenziato dopo il concorso: «Fatica a salire le scale». Lui: «Cacciato perché precario» -