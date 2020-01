Panama, allarme per setta sanguinaria

La polizia ha inviato rinforzi in un villaggio indigeno situato in una zona remota didopo la scoperta di una fossa comune con resti di 6 bambini e una donna incinta,vittime di unache compirebbe sacrifici umani. Nei giorni scorsi, le forze dell'ordine hanno lanciato un'operazione contro unareligiosa che praticava brutali esorcismi, arrestando 10 persone e liberandone altre 15 tenute in prigionia che rischiavano di essere sacrificate. Indagini su diverse chiese della regione per appurare se operino altre sette.(Di domenica 19 gennaio 2020)