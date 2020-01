Me contro Te a Sanremo 2020: Luì e Sofì tra gli ospiti? (Di domenica 19 gennaio 2020) Le due star di Me contro Te ospiti al Festival di Sanremo 2020: secondo un'indiscrezione di Blogo, Luì e Sofì saranno all'Ariston. Luì e Sofì, i due protagonisti del film Me contro Te ospiti a Sanremo 2020: questa è un'indiscrezione di Blogo che non è stata confermata ufficialmente, ma indubbiamente farebbe felici i giovanissimi fan che seguono i due Youtuber e che questa settimana hanno contribuito al successo del loro primo film. Tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2020 confermati nelle ultime settimane risultano Massimo Ranieri, Roberto Benigni, Dua Lipa, Mika, Lewis Capaldi senza poi escludere quei personaggi che faranno parte del cast fisso del Festival, come Tiziano Ferro e Monica Bellucci. Abbiamo già spiegato chi sono Luì e Sofì, e ... Leggi la notizia su movieplayer

fanpage : #Sanremo2020 La 'vendetta' di Claudia Gerini contro Amadeus - trash_italiano : #Sanremo2020: anche Myss Keta contro il discorso di Amadeus - FBiasin : -19 a #Sanremo, il punto: #Gregoraci contro #Savino Giornalisti vs #Amadeus “#RitaPavone sovranista!” '#Anastasio… -