Mara Venier a C’è posta per te: commossa dalla storia di Milo (Di domenica 19 gennaio 2020) Sabato 18 gennaio 2020 è andata in onda la seconda puntata di C’è posta per te. Tra gli ospiti della trasmissione Mara Venier, che per l’occasione ha fatto una sorpresa ad una coppia di genitori che hanno dovuto fare i conti con il dolore per la scomparsa della loro giovane figlia. Mara Venier a C’è posta per te Una puntata emozionante, quella di C’è posta te, con il giovane Milo che ha chiesto l’intervento del programma per ringraziare i genitori della sua giovane fidanzata scomparsa in seguito ad un incidente stradale. Fidanzatosi all’età di 17 anni con Giada, Milo è subito entrato in sintonia con la famiglia della ragazza. Dopo qualche anno la giovane rimane incinta di una bimba, Beatrice, per la gioia di tutta la famiglia. Purtroppo, poco tempo dopo Giada ha perso la vita in un incidente stradale. Da quel momento la vita per i genitori della ... Leggi la notizia su notizie

MattiaBriga : Buongiorno e buona domenica ! Oggi sarò ospite di Mara Venier, nel salotto d’Italia di #DomenicaIn ?? - fattoquotidiano : SAN BETTINO La figlia di Craxi ospite di Rai1, nel salotto di Mara Venier: “Tuo padre era un amico” [di Ilaria Proi… - trash_italiano : #Sanremo2020: Mara Venier condurrà insieme ad Amadeus la serata finale -