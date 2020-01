Mancosu risponde a Bastoni: il Lecce impone l’1-1 all’Inter (Di domenica 19 gennaio 2020) L’Inter frena a Lecce, a casa del fischiatissimo Antonio Conte. Succede tutto negli ultimi 20′ minuti di gioco. L’allenatore nerazzurro estrae dalla panchina l’asso di Bastoni del vantaggio: è il difensore (entrato al posto di Godin) al 72′ a svettare nell’area salentina firmando l’1-0. Il Lecce pareggia 4′ dopo grazie a una deviazione di Mancosu, che anticipa proprio Bastoni su cross di Majer. Per il centrocampista offensivo del Lecce è il sesto gol in campionato. L’Inter resta seconda a -1 dalla Juve (che stasera ospita il Parma), e a +2 sulla Lazio (che ha una gara da recuperare). Il Lecce mantiene un punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Le letture di Liverani Termina così una partita nella quale l’Inter resta a lungo imbrigliata nella gabbia predisposta da Liverani che, per una volta, decide di mettere da ... Leggi la notizia su open.online

