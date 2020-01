Il Titanic colpì un iceberg. Il Napoli sta affondando da solo (Di domenica 19 gennaio 2020) Piccola ma doverosa premessa: nel Napoli non ho mai avuto allenatori amici. Ho buoni rapporti, ma è questione di educazione e rispetto e non di amicizia. Le amicizie potrebbero essere un’arma a doppio taglio perché potrebbero minare l’oggettività ed inquinare conseguentemente l’informazione veicolata. Ho pensieri, idee, che nascono da una valutazione distaccata che ho del Napoli e di Napoli. Sì, distaccata: farsi trascinare dal tifo, dalla passione – o peggio, cavalcare la pancia dei tifosi – sarebbe un esercizio distorto e, passatemi il termine, infame. Un giorno si capirà anche questo. Ma tant’è. Le lacrime di quel bambino (trasmesse due volte dall’astuta regia di Dazn) sono espressione e conseguenza di quel fondo toccato dalla squadra che ha saggiamente rimarcato Gattuso al termine della partita. Ma quel fondo, purtroppo, dà la sensazione di essere mobile. Non è il fondo di un ... Leggi la notizia su ilnapolista

