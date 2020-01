Il terribile virus che sta terrorizzando il mondo intero: “1700 morti, finora” (Di domenica 19 gennaio 2020) C’è qualcosa di terribilmente angosciante nella vicenda che ci arriva dall’altra parte del mondo: precisamente dalla Cina e da un po’ tutto il sud est asiatico. In effetti i casi del “virus misterioso” che ha causato un focolaio nella città cinese di Wuhan sarebbero molti di più della cinquantina identificati finora, e arriverebbero a 1700. Lo affermano gli scienziati dell’Imperial College di Londra, in base a un calcolo che tiene conto del fatto che tre sono stati ‘esportati’ all’estero. Da quello che si apprende al momento due casi dell’ infezione, dovuta a un e “parente” della Sars, anche se molto meno letale, si sono verificati in Thailandia e uno in Giappone, tutti in persone provenienti dalla città cinese che ha 11 milioni di abitanti e un aeroporto internazionale Secondo gli esperti, riporta la Bbc, proprio il fatto che il virus, che finora ha fatto due morti, sia stato ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

