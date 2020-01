I fan di Capossela divisi su collaborazione con Young Signorino (Di domenica 19 gennaio 2020) Fa discutere molto "+Peste" (La Cupa/Warner Music Italy), il nuovo brano frutto dell inedita collaborazione tra Vinicio Capossela e Young Signorino. Sui social i fan del cantautore irpino si spaccano, tra chi approva la scelta di questa collaborazione con il controverso trapper di Cesena, all'anagrafe Paolo Caputo, e chi invece grida al "trash" e denuncia un "enorme passo indietro"."La peste", uno dei brani contenuti nell'ultimo album di Vinicio Capossela, "Ballate per uomini e bestie", è stato riprocessato da Young Signorino e da uno dei suoi producer di fiducia, FiloQ. Il risultato è una nuova track che dell'originale di Capossela conserva soltanto alcune parti vocali. Il resto - la struttura, la base ritmica e i versi di Signorino - è stato scritto e prodotto da zero per amplificare e quasi raddoppiare in un dialogo a due voci (da qui il titolo "+Peste") la narrazione del brano, ... Leggi la notizia su ilfogliettone

Affaritaliani : I fan di Capossela divisi su collaborazione con Young Signorino -