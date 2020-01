Final Fantasy 14: Naoki Yoshida ci parla della next-gen e delle sfide da affrontare per rendere immortale un MMO - intervista (Di domenica 19 gennaio 2020) Sono trascorsi sei anni dal riuscito rilancio di Final Fantasy 14 e, nel frattempo, è passata quasi un'intera generazione di console. Con più di 16 milioni di giocatori attivi dopo l'uscita della recente espansione Shadowbringers, acclamata da critica e pubblico, il gioco non è mai stato in una forma migliore. Tuttavia, ora che una nuova rivoluzione tecnologica si staglia all'orizzonte, riusciranno gli MMO presenti sul mercato a rimanere rilevanti?Il director e producer Naoki Yoshida ha già dimostrato di essere in grado di ribaltare le sorti di progetti destinati al fallimento. Quest'ultimo, infatti, è il responsabile della cancellazione della precedente (e disastrosa) iterazione di FF14 e della sua radicale trasformazione che ne ha riplasmato perfino le fondamenta. Lo abbiamo incontrato di recente per parlare delle tematiche riguardanti l'imminente next-gen ma abbiamo discusso anche ... Leggi la notizia su eurogamer

Nexus78461632 : RT @140VGM: One-Winged Angel (Part 1) - Final Fantasy VII (1997, PS1) Composer: Nobuo Uematsu (@UematsuNobuo) - Nashiisan : RT @140VGM: One-Winged Angel (Part 1) - Final Fantasy VII (1997, PS1) Composer: Nobuo Uematsu (@UematsuNobuo) - Eurogamer_it : La rinascita e il futuro dell'MMO di Square Enix #FinalFantasy #FF14 #FFXIV -