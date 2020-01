Bonea, il Comandante provinciale dei Carabinieri in visita in Comune (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBonea (Bn) – visita di cortesia istituzionale quella che l’Amministrazione comunale di Bonea ha ricevuto, nella mattinata di venerdì, da parte del Tenente Colonnello Gennaro Passafiume, alto Ufficiale che dal mese di settembre ha assunto la guida del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Benevento. Come da consuetudine, il nuovo vertice della Benemerita ha avviato un percorso di conoscenza sul territorio entrando in contatto con i vari amministratori locali. A ricevere Passafiume presso la rinnovata sede municipale di Bonea sono stati il sindaco Giampietro Roviezzo, il consigliere comunale Tino De Simone e l’assessore Giampietro D’Apice. Ad accompagnare il vertice sannita dell’Arma il Comandante della Stazione ed il Comandante della Compagnia di Montesarchio, rispettivamente Maresciallo aiutante Gennaro ... Leggi la notizia su anteprima24

