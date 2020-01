Tentato omicidio Kovacevic, il mandante è un ex compagno di squadra [NOME e DETTAGLI] (Di sabato 18 gennaio 2020) Novità clamorose sul Tentato omicidio nei confronti di Darko Kovacevic, il primo episodio risale al 7 gennaio quandò partì uno sparo davanti alla sua casa in Grecia, si era parlato di Tentato omicidio oppure avvertimento, una persona con un cappello è uscita da un’auto e ha sparato un colpo all’ex attaccante della Juve, fortunatamente Kovacevic non è stato colpito. Adesso emergono nuovi incredibili retroscena, secondo quanto riporta Telegraf ci sarebbe il coinvolgimento nella vicenda di Raul Bravo, ex compagno di Kovacevic all’Olympiacos e uomo chiave di uno scandalo scommesse dal 2016 al 2018. La polizia si è sempre mossa su due filoni, il primo legato al calcio il secondo su un possibile aspetto finanziario. Negli ultimi anni della carriera l’ex Juventus è stato proprio compagno di squadra di Raul Bravo, secondo quanto riporta il giornale serbo Kovacevic potrebbe essere ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

