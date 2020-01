Sala: entro 2030 stop fumo all'aperto

Il sindaco di Milano,, ha annunciato: "ilnon permetteremo più di fumare all'". Non solo. Da "subito o a breve" non si potrà più fumare "alle fermate dell'autobus o durante le code per i nostri servizi", ha spiegato, incontrando i cittadini nel quartiere Isola.ha spiegato che il provvedimento è inserito all'interno del regolamento aria-clima, che sarà discusso prossimamente dal consiglio comunale e che spera venga approvatomarzo.(Di sabato 18 gennaio 2020)