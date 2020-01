Roberto Calderoli: se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo (Di sabato 18 gennaio 2020) In molti nella Lega si chiedono come mai abbiano fatto una legge sul taglio dei parlamentari che avrebbe dovuto essere applicata dopo un salto di legislatura, garantendo così l’elezione di un migliaio tra onorevoli e senatori, ma alla fine il salto non si farà. In moltissimi nella Lega si chiedono anche perché abbiano fatto votare ai consigli regionali una richiesta di referendum per una nuova legge elettorale che però è stata bocciata dalla Corte Costituzionale. La risposta è breve e concisa: Roberto Calderoli. Dopodiché, si può lasciare la parola a Marco Travaglio: Un nome, una garanzia di catastrofe. Calderoli, in arte “Pota”, dentista di Bergamo Alta inopinatamente scambiato da 25 anni per un riformatore, vanta una collezione di fiaschi che nemmeno una cantina sociale. Un giorno, a Pontida, per sventare l’avvento dell’euro, s’inventò il tallero padano, detto “calderòlo”. ... Leggi la notizia su nextquotidiano

