Piero Pelù e Legambiente a Sanremo per liberare la spiaggia dai rifiuti

Piero Pelù a Sanremo 2020 con Gigante e il nuovo album da solista : La calata di Piero Pelù a Sanremo 2020 giunge come una grande sorpresa. Il cattivo ragazzo del rock calcherà infatti il palco del Festival per la prima volta da solo, dopo la conclusione del lungo progetto dedicato a Eutòpia con i Litfiba, che aveva riunito di recente. La sua partecipazione al Festival di Sanremo è stata resa ufficiale il 31 dicembre scorso, quando Amadeus aveva deciso di rilasciare l'esclusiva a Repubblica dopo il ...

Piero Pelù a Sanremo 2020 con Gigante : il debutto all'Ariston per i 40 anni di carriera : Piero Pelù parteciperà al Festival di Sanremo 2020 con la canzone Gigante. Il cantante è tra i 24 artisti che prenderanno parte alla settantesima edizione del concorso, in onda su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio. Così come per Levante, anche nel caso di Piero Pelù si tratta di un esordio sul palco dell'Ariston, su cui il rocker toscano salirà per la prima volta in qualità di cantante in gara, per celebrare in pompa magna i quarant'anni di ...

Ambiente - Piero Pelù pulisce la spiaggia della Feniglia insieme ai volontari : “Oggi data zero di un tour che ci porterà in giro in tutta Italia” : Oltre mille persone provenienti da tutta Italia hanno raggiunto oggi la spiaggia della Feniglia a Orbetello, in provincia di Grosseto, per liberarla dai rifiuti in compagnia del rocker Piero Pelù. Il leader del Litfiba aveva annunciato la sua partecipazione lanciando un appello pochi giorni fa. Migliaia i cotton fioc e i dischetti in plastica raccolti dai volontari convocati da LegAmbiente. Centinaia le cassette di polistirolo, i mozziconi di ...

Puliamo la Feniglia con Piero Pelù : appuntamento il 4 gennaio con il Comune di Orbetello - Legambiente - WWF e Sei Toscana : Puliamo la Feniglia con Piero Pelù: appuntamento il 4 gennaio con Comune di Orbetello, Legambiente, WWF e Sei Toscana Il Comune di Orbetello con Legambiente, WWF e Sei Toscana ha organizzato una pulizia straordinaria della spiaggia della Feniglia che si terrà in data 4 gennaio 2020 e che vedrà la partecipazione del noto rocker italiano Piero Pelù. Nata all’indomani della segnalazione dello stesso Pelù relativa ad una massiccia presenza di ...

