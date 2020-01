"Per le minacce ricevute non lavoro più". La denuncia del ragazzo dislessico deriso da Salvini in un video (Di sabato 18 gennaio 2020) “Ci va di sorridere di fronte all’ennesimo caso su cui ci sarebbe da piangere: Sergio oltre a parlare davanti alla piazze, ha anche un lavoro che rischia di perdere o che probabilmente ha già perso perché le solite buffonate di Salvini portano altri buffoni a scatenare un sacco di odio nella vita reale. Quindi per le minacce ricevute è stato consigliato a Sergio di non lavorare più”.A dirlo in un video pubblicato su Facebook il leader delle Sardine Mattia Santori. Accanto a lui Sergio Echamanov, l’esponente del movimento nato a Bologna, finito nel mirino di Matteo Salvini per via della sua dislessia.Dopo Santori, prende la parola Sergio e conferma che anche l’avvocato gli ha consigliato di non lavorare più. ”È un periodo un po′0 difficile ma ci sono persone straordinarie che mi stanno aiutando ... Leggi la notizia su huffingtonpost

SirDistruggere : Minacce a Carola. È per colpa di questi merdosi che il tricolore su Twitter mi fa senso. - matteosalvinimi : La risposta migliore alle minacce di certa sinistra la dà il Popolo. Guardate che folla stasera con la Lega a Caste… - Adnkronos : #Erdogan: 'Se governo #Tripoli cade nuove minacce per #Ue' -