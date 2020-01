Miriana Trevisan su Pago: «L’ho aspettato in passato, Serena dovrebbe farlo pure», poi il consiglio all’ex (Di sabato 18 gennaio 2020) Ha dimostrato di essere una grande donna Miriana Trevisan, sempre più centrale nella vita di Pago, nonostante la fine del matrimonio e la tormentata storia dell’ex marito con la passionale Serena Enardu. Non a caso, ieri sera – venerdì 17 gennaio – prima che la showgirl varcasse la porta rossa del GF Vip 2020 per una sorpresa, era stata definita dal cantante “indispensabile” per lui e per il figlio Nicola. “Le persone passano, ma l’amore non finisce”, ha voluto precisare Alfonso Signorini certo che ciò a cui si stava per assistere fosse il frutto di un sentimento ancora vivo e puro. E in effetti Miriana ha confermato quel legame speciale e indissolubile che li lega. Miriana Trevisan a Pago: “Se la ami, fregatene” “Voi non conoscete Pacifico fino in fondo. – ha esordito così Miriana davanti agli inquilini ‘frizzati’ – Si porta una tale sofferenza dentro, chiusa nei suoi ... Leggi la notizia su urbanpost

